John van den Brom ziet KRC Genk gas terugnemen na rust: "Soms moet je als coach gewoon eens tevreden zijn"

KRC Genk deed wat het moest doen en ging tegen Cercle verder op haar elan. In de eerste helft ging dat gepaard met knap voetbal. Na drie zeges op rij is de hemel opgeklaard in Limburg.

Net als donderdag tegen KV Mechelen begon KRC Genk ook zondag erg goed aan de partij. "Dat bekerduel heeft ons veel krachten gekost, dus ik was toch nieuwsgierig. Ik moet mijn jongens een compliment geven voor de manier waarop ze gestart zijn, al hielp dat vroege doelpunt van Paul uiteraard."

Het was opvallend hoe hoog Cercle Brugge druk kwam zetten. "Ik kijk altijd naar mijn eigen team. Of de tegenstander nu komt pressen of komt inzakken, wij moeten altijd een oplossing vinden. Vandaag is het enkele keren goed gelukt om onder de druk uit te voetballen. Hoog druk betekent ook ruimte weggeven en met Ito is zoiets vaak een kans op een goal, zoals vanavond ook is gebleken."

Na een bij momenten wervelende eerste helft zakte het spelpeil langs Genkse zijde enorm na de koffie. "Als coach moet ik ook kritisch zijn en moet ik toegeven dat we te weinig getoond hebben na rust. Anderzijds, als je ziet waar we tien dagen geleden stonden. Intussen hebben we drie keer overtuigend gewonnen en moet je als trainer ook eens gewoon tevreden zijn", aldus John van den Brom.

"Dit geeft de jongens vertrouwen. Je ziet spelers wegdraaien, de bal opeisen... We hebben dit weekend een goede stap gemaakt. We zijn op de goede weg, maar we hebben nog niets", beseft Van den Brom.