Cercle Brugge reageert na racistisch mopje van trainer Yves Vanderhaeghe: "Van kwade bedoelingen was er absoluut geen sprake"

Ondanks dat de Pro League het afgelopen weekend het thema diversiteit in de kijker zette, ging het toch een aantal keer mis in het Belgisch voetbal. Eerst omdat Sambi Lokonga zijn regenboogband uit bijgeloof had bedekt, later omdat Yves Vanderhaeghe een racistisch grapje maakte in de Luminus Arena.

Cercle Brugge-verdediger Jean Marcelin maakte een fout op de topschutter van KRC Genk Paul Onuachu. Yves Vanderhaeghe lachte naar zijn collega John van den Brom, maar maakte daarbij een racistische opmerking: “Hij krijgt hem op zijn neus, maar er was geen fout aan. Hij krijgt hem wel op zijn neus. Er zit daar geen bot in. Bij die gasten zit daar geen bot in hé”, klonk het bij Vanderhaeghe. Een grapje, al lijkt de humor van de 51-jarige trainer bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat geschoten te zijn. Daarom heeft de Pro League meteen aan Cercle Brugge duidelijk gemaakt om het incident met hun trainer te bespreken, dat gesprek heeft ondertussen ook al plaatsgevonden. “Van kwade bedoelingen was er absoluut geen sprake. De uitspraak was ongepast, maar Yves Vanderhaeghe benadrukt dat hij absoluut geen racistische intenties had. Cercle Brugge is een voetbalploeg met maatschappelijke verantwoordelijkheid die sociale inclusie hoog in het vaandel draagt. Racisme heeft geen enkele plaats in de samenleving”, vertelde de Vereniging aan Het Nieuwsblad.