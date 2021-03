Champions League: Juventus na knotsgekke verlengingen uitgeschakeld door 10-koppig Porto

Voor Juventus stond er in de Champions League een lastige opgave tegen Porto op het programma. De Oude Dame flirtte met de uitschakeling nadat geklungel in de heenronde tweemaal genadeloos werd afgestraft, maar Chiesa scoorde alsnog het doelpunt van de hoop. Hij zou ook in Turijn een hoofdrol spelen

Door de teleurstellende prestaties in de Serie A is een goed parcours in het kampioenenbal een absolute must. Na drie minuten kreeg Alvaro Morata meteen een unieke mogelijkheid op het vroege openingsdoelpunt. Juan Cuadrado schilderde een voorzet uitstekend op het hoofd van de Spanjaard, maar die kopte te centraal waardoor Marchesin alsnog redding kon brengen.

Het begin van een spektakelstuk. De Portugezen reageerden meteen met een vlijmscherpe aanval. De bal kwam op een interessante positie in de voeten van Taremi terecht. Het schot van de spits werd in eerste instantie nog afgeblokt, zijn herneming met het hoofd vloog tegen de kruising.

Gretig Porto

Beide ploegen zorgden dus voor een aangename wedstrijd. Vooral Porto toonde zich en leek niet van plan om te speculeren op een gelijkspel. Taremi bracht de thuisploeg helemaal in problemen nadat hij gretig neerging na licht contact met Demiral. Sergio Oliveira zette de elfmeter feilloos om. Ook in de minuten die volgden bleef Porto aandringen.

Daarna probeerde Juventus wel, maar het was weer Morata die morste met de kansen. Opnieuw zag hij een kopbal door de Argentijnse goalie gekeerd worden. Ook Cristiano Ronaldo, die normaal leeft voor dit soort wedstrijden, kwam nauwelijks in het stuk voor.

Man meer situatie

Maar de spanning kwam in de tweede helft meteen terug in de wedstrijd na een heerlijk doelpunt van alweer Federico Chiesa op assist van … Cristiano Ronaldo. De jonge Italiaan krulde de bal prachtig in de kruising. Nadien schakelden ze een niveau hoger en stond het geluk aan hun kant.

Mehdi Taremi ontving op amper twee minuten tijd een dubbele gele kaart. Juventus profiteerde van de man meer situatie. De doelpuntenmaker stuitte eerst nog op de paal, maar zette uiteindelijk met een rake kopbal zijn ploeg op voorsprong. In het slot maakte Morata de verlossende 3-1, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook Cuadrado trof in de laatste seconden van de wedstrijd nog de lat.

Dol slot in de verlengingen

Beide ploegen kregen in de verlengingen nog 2x 15 minuten de tijd om het verschil te maken. Het werd een bitsig vervolg van de wedstrijd waar de jongens van Andrea Pirlo het overwicht niet goed uitspeelden. In de verlengingen viel er nauwelijks doelgevaar te noteren.

Vijf minuten voor tijd viel het doelpunt dan toch, maar wel aan de overkant. Sérgio Oliveira knalde op vrije trap FC Porto virtueel naar de volgende ronde, maar amper twee minuten later sloeg het noodlot toe. Adrien Rabiot torende boven iedereen uit en knikte de 3-2 voorsprong op het bord. Het was dus nog even bibberen en beven voor de Portugezen, maar Juventus had maar weinig tijd voor het verlossende doelpunt.

Het doelpunt viel echter niet dus was de stunt voor FC Porto een feit. Een bittere pil voor de club uit Turijn, zij moeten opnieuw het kampioenenbal na een vroege exit verlaten.