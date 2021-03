Hervorming van Champions League gaat wel heel ver: "Een heel grote uitdaging"

De clubs en de UEFA werken aan een hervorming van de Champions League. Die zou er in 2024 moeten zijn en er staan enkele frappante wijzigingen op het programma.

De Super League lijkt ondertussen van de baan, maar de UEFA wil wel een nieuw format voor de Champions League uitwerken. Er zou met 36 clubs gespeeld worden. Iedere ploeg krijgt 10 groepsduels waarna een gezamenlijke stand bepaalt wie kan doorstoten.

“We zijn zeer dicht bij mijn ideale Champions League”, zegt de Italiaan Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus en van de ECA, de belangenclub van de Europese topclubs. “Het Zwitserse systeem is mooi. Het biedt fantastische kansen aan de deelnemers van deze competitie. Er zijn knock-outduels, hetgeen essentieel is voor elke competitie. Het komt heel, heel dicht bij een ideale Champions League. We zouden er zomaar een paar weken vanaf zijn.”

Maar ook het transferbeleid zou aangepast worden. Clubs in de Champions League zouden geen spelers van elkaar mogen overnemen. “Geen transfers van honderd miljoen en plus tussen clubs in de Champions League leiden tot een focus op het kopen van spelers in kleinere landen. Daarover zijn we in discussie, maar het is een van de grootste uitdagingen wat hervormingen betreft.”