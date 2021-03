'En plots klaart de lucht helemaal op bij staartploeg: licentie lijkt voorlopig veilig na uitklaring dispuut met moederclub'

In de staart van de rangschikking beloven het nog heel interessante wedstrijden en weken te zullen worden. Voor een team is er alvast licht aan het einde van de tunnel te zien.

Moeskroen pakte een belangrijke driepunter tegen Standard en is zo plots opnieuw zestiende in de stand, met een puntje meer dan Cercle Brugge en zelfs al vijf meer dan Waasland-Beveren.

En ook extrasportief lijkt een en ander uit te klaren. De betalingsproblemen waar de club vorige week mee kampte, zouden van de baan zijn.

Miljoen uit Rijsel

Eerstdaags worden de spelers en staff normaal gezien betaald, weet Het Laatste Nieuws alvast te melden. De storting zou dit weekend al gebeurd zijn.

Lille moest een miljoen euro overschrijven en had dat nog niet gedaan, omdat Lopez niet meer eigenaar is bij de club uit Rijsel en er dus geen banden met Moeskroen meer zijn. Er werd toen al vooropgesteld door Les Hurlus dat alles tegen 10 maart in orde zou komen. Dat is nog steeds mogelijk.