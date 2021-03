Transfernieuws en Transfergeruchten 09/03: Lukaku - Losada - Agüero - Hamsik - Wijnaldum - Depay - García Martret - Hines-Ike

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Anderlecht gaat concurrentie aan met Duitse topclubs en Salzburg in strijd om gewilde verdediger'

Het is RSC Anderlecht menens met oog op de toekomst. Een nieuwe verdediger zou naar het Lotto Park moeten komen, maar de concurrentie is niet min. (Lees meer)

Kortrijk ziet speler naar USA trekken

Het was al even duidelijk, maar nu ook helemaal definitief. Hines-Ike ruilt KV Kortrijk op huurbasis voor een jaartje in voor DC United, het team van Hernan Losada.

'PSG mikt op speler Liverpool'

PSG zou wel wat zien in Georgino Wijnaldum. Dat meldt alvast BEIN Sports. Volgens het medium zou een deal deze zomer zeker mogelijk zijn.

'Charleroi gaat aankoopoptie niet lichten'

Charleroi gaat de aankoopoptie in het huurcontract van Benavente niet lichten. Die zou volgens La Capitale te duur zijn.

'Manchester City klopt opnieuw aan voor Lukaku'

Als we The Athletic mogen geloven, dan toont Manchester City opnieuw de nodige interesse voor Romelu Lukaku van Internazionale.

'PSV mengt zich in de strijd voor doelman'

PSV mengde zich vorige week in de strijd voor Joël Drommel, de doelman van FC Twente. Nu lijken ze bijna beet te hebben en zo onder meer Anderlecht en Salzburg te vlug af te zijn.

Grote namen liggen op tafel bij Barcelona

Aguëro én Garcia van Manchester City en verder ook Depay en Wijnaldum. De nieuwe wind die door Barcelona raast zou wel eens een flink verlanglijstje opleveren.

Officieel: Marek Hamsik komt terug naar Europa

Marek Hamsik komt terug naar Napoli. De 33-jarige speler heeft een contract getekend in Zweden bij IFK Göteborg.