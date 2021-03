'Club Brugge kijkt al verder en heeft opnieuw Afrikaanse parel op het oog, al is er véél (Franse) concurrentie'

Bij Club Brugge kijken ze al verder dan hun neus lang is. Daarbij komen diverse toekomstplannen stilaan dichterbij.

Odilon Kossounou maakt heel wat indruk bij Club Brugge afgelopen maanden, ondertussen denken ze bij blauw-zwart al aan zijn mogelijke opvolger.

Die zouden ze opnieuw kunnen vinden bij Cayor Foot - waar ze ook al Amadou Sagna wisten op te halen als optie op de toekomst.

Franse concurrenten

Club Brugge is volgens diverse Franse en Afrikaanse media namelijk geïnteresseerd in Ceesay, al is er de nodige concurrentie voor de 19-jarige Gambiaanse centrale verdediger.

Ook onder meer Toulouse, Metz, Troyes en Sochaux hebben zich ook al gemeld voor Edrissa Ceesay. Benieuwd wie hem kan binnenhalen.