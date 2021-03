'Anderlecht gaat concurrentie aan met Duitse topclubs en Salzburg in strijd om gewilde verdediger'

Het is RSC Anderlecht menens met oog op de toekomst. Een nieuwe verdediger zou naar het Lotto Park moeten komen, maar de concurrentie is niet min.

RSC Anderlecht zou volgens France Football wel wat zien in Aimen Moueffek, een 19-jarige rechtsachter van Saint-Etienne.

Kapers op de kust

In de Ligue 1 totaliseerde hij dit seizoen al 610 speelminuten in twaalf wedstrijden. Volgens Transfermarkt heeft hij een waarde van om en bij de twee miljoen euro.

De concurrentie is wel niet min, want ook onder meer Salzburg, Leverkusen en Mönchengladbach zien wel wat in de rechtsback.