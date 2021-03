Heeft Mathew Ryan (ex-Club Brugge en KRC Genk) droomavontuur nu ook definitief beet? 'Arsenal overweegt definitieve overeenkomst'

Mathew Ryan was overbodig aan de zuidkust en versierde op huurbasis een transfer naar Arsenal. Daar kwam hij nog maar één keer in actie, maar toch overweegt de Londense topclub om hem deze zomer definitief over te nemen van Brighton.

Hij wordt nu tot het einde van het seizoen gehuurd en moet proberen het vuur aan de schenen te leggen van de Duitse doelman Bernd Leno. Mathew Ryan stond éénmaal onder de lat tijdens een 1-0 nederlaag op het veld van Aston Villa. Maar volgens verschillende Engelse media overwegen The Gunners nu ook een definitieve overgang, zijn contract bij Brighton loopt in de zomer van 2022 namelijk ten einde.Een goedkope oplossing dus. Ryan was tussen 2013 en 2015 actief bij Club Brugge. Bij blauw-zwart werd de publiekslieveling een titularis. Uiteindelijk versierde hij ook een mooie transfer naar het Spaanse Valencia. Daar verliep het moeizaam. Na een uitleenbeurt aan KRC Genk trok de doelman naar de Premier League. De voorbije drie seizoenen maakte Ryan heel wat indruk bij Brighton & Hove Albion FC. Hij speelde er 121 wedstrijden en hield 28 keer de nul.