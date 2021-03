📷 Mooi verjaardagsgeschenk voor Charles De Ketelaere: goudhaantje verschijnt op training na coronabesmetting

Charles De Ketelaere mag vandaag 20 kaarsjes uitblazen. Een mooi verjaardagsgeschenk: hij verschijnt na zijn coronabesmetting opnieuw op de club waar hij bezig is aan een sterk seizoen. Hij verschijnt zelfs in een ambitieus lijstje met enkele grote namen.

Club Brugge was slachtoffer van een corona-uitbraak, maar ondertussen is bijna iedereen opnieuw beschikbaar. Ook De Ketelaere verschijnt na twee weken zelfisolatie, uitgerekend op zijn 20ste verjaardag, weer op de club.

Ondanks zijn piepjonge leeftijd maakt hij indruk in het Jan Breydelstadion. Het jeugdproduct heeft ook zijn plek in het basiselftal afgedwongen. Dit seizoen verzamelde Charles De Ketelaere in totaal 26 optredens, daarin was hij goed voor een doelpunt en drie assists.

Ondertussen maakt de jonge snaak al twee seizoenen deel uit van de Brugse hoofdmacht en speelde hij in totaal 59 matchen (vijf goals), slechts vijf spelers kwamen voor hun twintigste levensjaar meer in actie bij Club Brugge dan CDK.

Eric Addo pronkt bovenaan het lijstje met 75 wedstrijden op zijn teller, gevolgd door Marc Degryse die in zijn eerste 71 wedstrijden maar liefst 35 keer de netten deed trillen voor blauw-zwart. Fernand Goyvaerts sluit de top drie af. Ook Maxime Lestienne en Hinderyckx blijven de Belgische jeugdinternational nipt voor.