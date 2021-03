Ziet Cobbaut zichzelf als vervanger voor Delcroix? "Nog veel goede spelers op Anderlecht"

In de Beker van België speelt RSC Anderlecht tegen Racing Genk. Elias Cobbaut is klaar om de geblesseerde Hannes Delcroix te vervangen.

Het bekerverhaal leeft enorm bij paarswit. “Als ik dezer dagen tegen iemand babbel, gaat het alleen maar over de beker”, zegt Cobbaut aan HLN. “Het leeft enorm, binnen en buiten de groep. Iedereen wil Genk kloppen, om uiteindelijk de finale te winnen. We zijn hongerig, willen een knalprestatie leveren.”

Cobbaut zegt ook dat hij helemaal fit is en dat bewees tegen Cercle Brugge en Mechelen. “Ik ging voluit, heb allerminst schrik om te hervallen, maar het neemt niet weg dat ik nog niet top ben. Dat is logisch: ik heb bijna zes maanden niet gevoetbald, dan mis je matchritme. Ik heb wedstrijden nodig om mijn topniveau te bereiken. Je kunt niet verwachten dat zoiets op bestelling komt, maar het komt wel goed.”

Of hij de vervanger van de geblesseerde Hannes Delcroix wordt? “Men gaat er vanuit dat ik automatisch de eerste keuze ben nu Hannes geblesseerd is. Ik zie dat niet zo. Er zijn nog veel goeie spelers op Anderlecht, iedereen staat te popelen. Sowieso zal ik moeten vechten voor mijn plaats. Dat het makkelijker is zonder Hannes, die ik overigens niks dan het beste toewens, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Feit is wel dat ik de enige linksvoetige ben, da’s waar. En dat ik mezelf stilaan echt centrale verdediger durf noemen. Bij mijn transfer drie jaar geleden was ik nog een linksback, maar centraal is’t plezanter. Ik heb er ook meer toekomst, denk ik.”