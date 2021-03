Juventus uitgeschakeld door Porto: "Veteranen die wel alle credits opeisen bij een zege"

In de Champions League werd Juventus dinsdagavond na verlengingen uitgeschakeld door Porto. Fabio Capello haalde achteraf heel hard uit.

Volgens Capello was Ronaldo één van de schuldigen aan het derde doelpunt van Porto door met zijn rug naar de bal te draaien. “Een onvergeeflijke fout”, zei Capello bij Skysports. “In mijn tijd zette je spelers in de muur die niet bang voor de bal konden zijn. De spelers van Juve waren dat vandaag wél. Waarom sprongen ze anders weg van de bal?”

Trainer Andrea Pirlo kreeg na de uitschakeling de woorden van Capello te horen. “Het is nooit eerder gebeurd dat ze zich omdraaiden in de muur. Misschien dachten ze dat het niet gevaarlijk was, omdat het een vrije trap van grote afstand was.”

Capello vond het ook vreemd dat Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado en Federico Chiesa de media te woord stonden over de uitschakeling. “De jongere spelers verstoppen zich tenminste niet als het zwaar is. In dit team van Juventus zijn er sommige veteranen die alle credits opeisen bij een zege, maar die nergens te zien zijn als het tegenzit.”