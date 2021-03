Arteaga vertelt het geheim van zijn betere prestaties: "Het is helemaal anders nu"

Gerardo Arteaga maakte de voorbije maanden bij Racing Genk een behoorlijke transformatie door. De voorbije weken toont hij zijn ware gelaat.

En dat heeft Arteaga zelf ook wel gevoeld. “Ik besef maar al te goed dat er een te groot verschil zat tussen mijn goede en minder goede wedstrijden”, vertelt Arteaga aan HBVL. “Waardoor ik ook een poos naast de ploeg belandde. Veel had te maken met aanpassingsproblemen. Ik voetbalde voor mijn komst naar Genk nooit buiten Mexico.”

De aanpassing was niet alleen op, maar ook naast het veld heel groot. “Het was op beide vlakken geen makkelijk proces. Op het veld probeerde iedereen me te helpen, maar er heerst een heel groot verschil tussen de Belgische competitie en de Mexicaanse. Hier gaat het veel sneller en heb je in de vele duels meer power nodig. Ik ben heel tevreden dat ik deze stap heb gezet, omdat ik al na een goed half jaar kan zeggen dat ik hier een betere voetballer ben geworden. Veel completer, dat was ook de reden dat ik voor KRC Genk heb gekozen.”

En het grote geheim voor zijn verbeterde prestaties? De komst van zijn vriendin Esmeralda. “Zij is nu bijna een maand hier, het is echt geen toeval dat ik sindsdien een hoger niveau haal. Het is heel anders naar huis rijden na de trainingen en wedstrijden, wanneer daar iemand op je wacht. Haar komst is één van de redenen dat jullie nu de échte Arteaga leren kennen.”