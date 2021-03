Delcroix mist competitieslot én EK: "Hannes is heel nuchter in deze dingen"

Gisteren liet RSC Anderlecht weten dat het seizoen van Hannes Delcroix erop zit. Hij moet onder het mes.

Verder spelen ging normaal gezien wel lukken. “Met het oog op het vervolg van zijn carrière vonden we het niet verstandig om nog een paar weken aan te modderen”, vertelt vader Dominique Delcroix aan HLN. “Het verdict zou altijd hetzelfde geweest zijn.”

En dus mist Delcroix de rest van het seizoen. “Het is beter om de komende maanden te revalideren en fit te zijn voor het nieuwe seizoen, dan de voorbereiding op het nieuwe seizoen helemaal te moeten missen. Dit is een tegenvaller, maar ook niet meer dan dat. Ik ken mijn zoon, dit is een klap die nu even hard aankomt, maar hij zal hier sterker uitkomen.”

Vooral de droom om naar het EK te gaan is een serieuze domper. “We hebben hem altijd met de voetjes op de grond gehouden, maar hij geloofde wel in die selectie. Dat mocht ook, want hij was heel goed bezig. Maar nogmaals, Hannes is heel nuchter in deze dingen. Hij weet dat er nog veel EK’s en WK’s komen.”