Goed nieuws bij Royal Antwerp FC: doelman eindelijk terug in oefenpot

The Great Old speelt vrijdagmorgen een oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren. Doelman Jean Butez maakt zijn debuut na een blessure.

Jean Butez viel begin dit jaar uit met een enkelblessure. Vrijdagochtend speelt Royal Antwerp FC om 11.30 uur een vriendschappelijke wedstrijd tegen Waasland-Beveren en daarin zal hij het Antwerpse doel verdedigen.

Als hij deze wedstrijd zonder problemen kan afwerken, dan is hij helemaal terug van weggeweest en krijgt de Fransman zo goed als zeker weer de voorkeur in doel. De volgende wedstrijd van Antwerp is tegen leider Club Brugge.