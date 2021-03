Steven Defour eindelijk gekalmeerd: Wordt hij het geheime wapen van KV Mechelen?

Het was nog maar de vierde basisplaats van het seizoen in de Jupiler Pro League voor Steven Defour afgelopen weekend tegen Anderlecht. De gewezen Rode Duivel speelde nog maar twee keer de volledige negentig minuten bij KV Mechelen. Wat brengt Defour KV Mechelen bij?

"Ik ben wel tevreden over zijn match", klonk het na de wedstrijd tegen Anderlecht bij Mechelen-coach Wouter Vrancken over Defour. De gewezen Rode Duivel ging voorop in de strijd bij de Kakkers en toonde rust aan de bal, uitstekend positiespel en felheid in de duels.

Fitheid

Op voetballend vlak kan Defour dus zeker een meerwaarde zijn voor KV Mechelen aangezien hij op verschillende posities op het middenveld kan spelen en nog het gewenste niveau behaalt. Het grootste vraagteken is echter zijn fysieke paraatheid. Het is geen geheim dat Defour doorheen zijn carrière vaak geteisterd is geweest door blessures en dat verbetert er niet op met de jaren.

Zondag klonk het na de wedstrijd nog lacherig: "De benen zijn dood. Mijn kuiten gaan een weekje recuperatie nodig hebben", bij de KVM-middenvelder maar met (misschien) Play-off 2 in het vooruizicht zal hij toch enkele wedstrijden opeen moeten kunnen volmaken wilt hij op het veld zelf een meerwaarde vormen voor Malinwa.

Leider

Toch is de aanwezigheid van Defour in de kleedkamer belangrijk voor de ploeg ongeacht of hij zelf meespeelt of niet. “De realiteit is dat mijn kuiten zijn wat ze zijn. Het is niet plezant als je altijd reactie ondervindt. Kijk je enkel naar het sportieve, kan ik niet tevreden zijn. Maar ik probeer de ploeg te helpen op andere manieren. En dat lukt me goed. Ik ben aanwezig in de kleedkamer, klop op tafel als het moet. Niet dat ik elke week een grote mond opzet, maar wel als het nodig is", zei Defour enkele weken geleden aan Het Laatste Nieuws.

Het lijkt erop dat het fuifbeest in Defour eindelijk tot rust is gekomen en dat is alleen maar positief voor de Kakkers. Met al zijn ervaring kan hij ook de jonge spelers bijstaan in hun ontwikkeling. Het respect binnen de kleedkamer naar hem toe is dan ook groot.

Toekomst

Het contract van de gewezen Rode Duivel loopt na dit seizoen af bij KV Mechelen. De vraag of hij ook na dit seizoen nog blijft voetballen is dan ook al meerdere keren gevallen. "Het is een beslissing die ík zal nemen. Niemand kan die keuze voor mij maken of ze mij opdringen. Er zijn al gesprekken geweest met KV Mechelen omdat mijn contract afloopt. We wachten nog een beetje af. Er staat geen tijdslimiet op, hé. Alle partijen weten dat geld geen rol speelt voor mij", aldus Defour in Het Laatste Nieuws.

De vraag is nu of Defour conditioneel sterk genoeg is om dit seizoen nog een bepalende rol te spelen op het veld voor Malinwa.