René Vandereycken is duidelijk: "Geef de VAR meer bevoegdheid"

Geen punt in het voetbal dat meer ter discussie staat dan scheidsrechters en de VAR. Dat beseft ook ex-bondcoach René Vandereycken.

En dus wil hij de VAR meer bevoegdheden geven. “Dat zou ons al vooruithelpen”, schrijft hij in Het Nieuwsblad. “Op dit moment bekijkt hij de beelden en bepaalt hij of iets een clear error is, maar roept hij de ref naar het scherm en is het nog altijd aan die ref om een beslissing te nemen, te behouden of te herzien. Niet alleen duurt het op deze manier erg lang vooraleer er iets beslist wordt, alle druk ligt ook bij de man op het veld, die zijn beslissingen aangevochten ziet worden door de spelers.”

Tegenwoordig is er ook over alles discussie. “Je ziet zelfs bijna geen inworp meer die niet door beide teams geclaimd wordt, zo erg is het. Maar mocht je nu de VAR de eindverantwoordelijkheid geven, gaan de spelers op den duur minder protesteren, want met de VAR kunnen ze toch geen contact maken. Plus: alles gaat twee keer zo snel vooruit, want de ref moet niet meer naar dat scherm. Wel mag hij natuurlijk nog duidelijke dingen bestraffen. Spelers die na een overtreding de bal nog wegtrappen en zo de vaart uit de wedstrijd nemen, bijvoorbeeld. Dat ergert mij enorm.”

Vandereycken pleit ook voor experts bij de VAR. “Mensen die op het hoogste niveau hebben gespeeld mee laten beslissen, dat zie ik echt als een surplus. Over een buitenspelgeval hoeven zij niet te oordelen, maar de impact van overtredingen, die kennen zij beter dan een ref die niet of op lager niveau heeft gevoetbald.”