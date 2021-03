🎥 Ondanks cruciale doelpunten: Divock Origi deelt pas eerste assist ooit uit in Champions League

Divock Origi heeft al enkele heel cruciale doelpunten gemaakt in de Champions League, maar een assist uitdelen op het kampioenenbal? Dat lukte hem nog nooit. Daar bracht hij woensdagavond verandering in.

De 25-jarige spits moest wachten tot zijn 18e optreden op het grootste toernooi van Europa om een allereerste keer iemand op weg te zetten naar een doelpunt. De Rode Duivel kwam na 71 minuten op het veld als vervanger van Diogo Jota en zette nauwelijks drie minuten later Sadio Mané op weg naar de 2-0 eindstand tegen RB Leipzig.

Na zijn drie onvergetelijke doelpunten in de halve finale en finale van de editie 2018-2019 voegt Divock Origi dus een assist toe aan zijn persoonlijke teller in de Champions League. Een assist die de Belgische spits ongetwijfeld deugd zal doen, want hij was niet meer beslissend geweest sinds 24 september tijdens een ruime zege (2-7 met een doelpunt en een assist voor de ex-speler van OSC Lille) op bezoek bij Lincoln City in de League Cup.