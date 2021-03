Mag Oostende zich al rijk rekenen? 'Voor de ene is Bologna concreet, terwijl voor de andere vijf (!) Premier-League-clubs in de rij staan'

Het sterke seizoen zal KV Oostende geen windeieren leggen. De kustjongens strijden nog om een stekje in play-off 1, maar de penningmeester wrijft zich nu al in de handen. Er staan namelijk twee miljoenentransfers in de steigers.

Bologna FC 1909 had deze winter al vijf miljoen euro veil voor Arthur Theate, maar KV Oostende wou pas onderhandelen als er tien miljoen euro op tafel zou kunnen komen. De kans is dan ook niet onbestaande dat er deze zomer nieuwe aanbiedingen komen. Maar ook Jack Hendry is aan zijn laatste maanden bezig in het shirt van de Kustboys. KV Oostende gaat de optie - de Schot wordt momenteel gehuurd van Celtic FC - van twee miljoen euro lichten om hem meteen door te verkopen. File aan Engelse clubs Volgens de Engelse media staan Burnley FC - hun eerste bod werd in januari al geweigerd - Aston Villa, Brighton & Hove Albion en Wolverhampton in de rij om Hendry een voorstel te doen. Ook West Ham United en Leicester City volgen zijn prestaties met meer dan gewone belangstelling.