🎥 KV Oostende-revelatie vertelt over fantastisch doelpunt tegen KRC Genk: "Als ik daar ben, is het om toe te slaan"

Een paar weken geleden scoorde één van de revelaties in de Pro League een prachtig doelpunt tegen KRC Genk, zijn mooiste herinnering tot nu toe in zijn eerste seizoen bij de profs.

Arthur Theate is een sleutelfiguur in de ploeg van Alexander Blessin. Hij kwam dit seizoen maar liefst 27 van de 32 wedstrijden in actie en maakte daarin ook drie doelpunten voor de kustploeg. Vooral zijn pareltje tegen KRC Genk zorgde voor de nodige aandacht.

"Ik schreeuw om de bal te ontvangen, ik krijg hem en ik zeg tegen mezelf: als ik daar ben, is het om toe te slaan," legde de 20-jarige verdediger uit aan RTBF. Een mooi doelpunt dat de kustploeg dichter bij play-off 1 bracht, maar het moeilijkste moet nog worden gedaan in de volgende vier wedstrijden voor Arthur Theate en zijn ploeggenoten.