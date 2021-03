🎥 Hilarische video: Cercle Brugge langer in zee met hoofdsponsor en zet dat letterlijk 'in de verf'

Cercle Brugge heeft op sportief vlak de komende weken nog heel wat werk voor de boeg, maar naast het veld zijn ze al bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Ze hebben een nieuwe overeenkomst gevonden met hun hoofdsponsor. Dat hebben ze op bekendgemaakt via de officiële kanalen.

De Vereniging pronkt ondertussen al twee seizoenen met het logo van Napoleon Sports & Casino op het shirt. Ook de komende twee seizoenen blijven zij de hoofdsponsor van Cercle Brugge: “We beleefden samen al heel wat spannende momenten en met ons engagement hopen we daar nog heel wat onvergetelijke hoogtepunten aan toe te voegen. Ook al staat Cercle voor een strijd om het behoud, met deze verlenging tonen we dat we vertrouwen blijven hebben”, vertelde Tim De Borle, CEO Online van Napoleon Sports & Casino op de website.

De organisatie is de belangrijkste Belgische aanbieder van online sportweddenschappen en casinospelen. Ze proberen hun klanten op een veilige en verantwoordelijke manier te laten spelen.