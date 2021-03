5-2 winnen en toch is Guardiola boos: "Misschien gaan ze ons op een dag de regels eens uitleggen"

De off day van Manchester City tegen stadsgenoot United werd woensdagavond doorgespoeld met een ruime 5-2-zege tegen Southampton. En toch kwam er na de match een boze Pep Guardiola voor de camera's.

Guardiola was ambetant nadat er in de eerste helft geen penalty gegeven werd nadat Phil Foden werd onderuit gehaald door doelman McCarthy. "Misschien komt er een dag dat ze ons de regels gaan uitleggen", klaagde hij bij de BBC. "Dat we hier geen penalty voor hebben gekregen is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik kan het niet begrijpen."

Daarna ging hij verder door op de arbitrage. "Alles wat wij in de afgelopen vierenhalf jaar hebben gewonnen, hebben we helemaal zélf gedaan. Want we krijgen werkelijk níéts mee, van niemand", klonk het.

Foden was het eens met zijn trainer, al hield hij het wat kalmer. "Ik ben een eerlijke jongen en ik hou niet van duiken. En ik dacht honderd procent zeker dat ik een penalty zou krijgen."