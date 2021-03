Jeugdproduct KVO is duidelijk: "Een geslaagd seizoen is het sowieso al, of dat nu met of zonder Play-off 1 is"

KV Oostende is zich volop aan het voorbereiden om ook in de laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie te vechten om een plaats in de top vier. Maar volgens Robbie D'Haese is play-off 1 geen absolute must in de Diaz Arena.

“Een geslaagd seizoen is het sowieso al. Er hangt momenteel een soort sfeer in de groep waarbij alles wat we nu nog extra pakken, mooi meegenomen is. We spelen zonder enige vorm van druk, dat kan wel in ons voordeel spelen”, klinkt het op de clubwebsite.

Het 22-jarig jeugdproduct is ondertussen aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van de Kustploeg bezig, maar beleeft deze campagne veruit zijn beste periode. Hij kwam dit seizoen al 18 keer in actie: “Ik speel best een goed seizoen ja. Het was toch wel een beetje anders dan ik me had voorgesteld. Na een tijd zijn we in een 5-3-2 beginnen spelen, maar gelukkig bleef de coach geloven in dezelfde namen. Ik neem nu heel de flank voor mijn rekening.”

Toch ging dat niet zonder slag of stoot. Voor alle offensief ingestelde spelers is het natuurlijk even wennen om plots defensieve taken op zich te nemen: “Ik was het niet gewoon, maar heb meteen hulp gevraagd aan Jelle Bataille, Ari Skulason en Brecht Capon. Ik had er moeite mee, maar ik begin het te leren.”