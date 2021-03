'Charleroi bouwt aan ploeg van volgend seizoen en verlengt contracten van twee ex-Anderlechtspelers'

Sporting Charleroi maakt werk van de ploeg voor volgend seizoen. Ook enkele spelers die einde contract zijn weten intussen hoe hun toekomst er zal uitzien.

Guillaume Gillet en Massimo Bruno hebben allebei een aflopende overeenkomst. La Dernière Heure weet echter dat het de bedoeling is dat beide heren ook volgend seizoen nog het shirt van de Zebra’s dragen.

Voor Gillet wordt het vanzelfsprekend een contractverlenging voor één seizoen. De 37-jarige middenvelder is dan wel één van de sterkhouders in het Zwarte Land, maar hij zit in de herfst van zijn carrière.

Onderhandelingen

De kaarten liggen dan weer anders bij Bruno. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht mag eerstdaags rond de tafel gaan zitten. Het is de bedoeling dat hij een nieuwe meerjarige overeenkomst zal tekenen.