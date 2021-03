Heeft Eupen nog een toekomst in de Jupiler Pro League na 2022?

Waar de toekomst van KAS Eupen ligt is een dubbeltje op zijn kant. Voor hetzelfde geld is het verhaal in 1A gedaan in 2022.

Dat beseffen ze bij Eupen zelf ook maar al te goed. "Zonder investeerder zal deze club 1A niet meer aankunnen, net zoals zoveel andere clubs afhangen van investeerders”, zegt Algemeen Directeur Christophe Henkel aan Sporza.

Op eigen jeugd wordt al een tijdje niet meer ingezet. "De idee vroeger was om jonge talenten bij Eupen te ontwikkelen. Maar daar is verandering in gekomen. De academie is gesloten, het talentenproject is stopgezet. We bereiden er ons nu op voor dat mogelijk Qatarese spelers naar hier komen om zich verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in Europa.”

Want de Aspire Academy mikt voorlopig op het WK 2022 in Qatar. Het contract stopt ook in 2022. "Er is nog geen beslissing genomen of het daarna stopt. Ik denk dat een samenwerking met Aspire, los van het WK, kan. We zien wel hoe de dingen lopen."