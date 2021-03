Van kwaad naar erger voor STVV: verdubbeling van covid-besmettingen na nieuwe tests

Nadat er twee corona-besmettingen vastgesteld waren bij STVV werd de oefenwedstrijd van komend weekend tegen AA Gent uitgesteld. Maar bij nieuwe tests is er nog meer slecht nieuws naar boven gekomen voor De Kanaries.

Want na Steuckers en Nazon zijn er nog 4 extra mensen ten prooi gevallen aan het coronavirus. Het gaat volgens HLN om Teixeira, Caufriez, Boets en physical coach Winters.

STVV komt nog enigszins goed weg aangezien er dit weekend niet gevoetbald wordt in 1A. Met 5 spelers minder is de selectie sterk verzwakt maar uitstel vragen aan de kalendercommissie in de Pro League mag pas vanaf 7 besmettingen van kernspelers.

Hopelijk voor de troepen van Maes kan men de uitbraak indijken en verdere besmettingen voorkomen. Met nog 4 wedstrijden te gaan, staat STVV 3 punten boven een mogelijke degradatieplaats.