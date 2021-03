AA Gent focust op zichzelf met de clash tegen Club Brugge in het vooruitzicht: "Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn"

Wat deed de zege tegen Oostende van afgelopen week deugd bij AA Gent. Die lijn willen de Buffalo's nu proberen doortrekken al zal dat niet makkelijk zijn aangezien het maandag competitieleider Club Brugge ontvangt. De wedstrijd werd eind februari uitgesteld wegens de vele Brugse coronagevallen.

De zege tegen KV Oostende gaf de Buffalo's het nodige vertrouwen maar voorafgaand aan het duel met koploper Club Brugge spreekt Hein Vanhaezebrouck toch met groot respect over hun tegenstander.

"Tegen Oostende toonden we de juiste drive. Dan kun je het iedereen lastig maken maar Brugge heeft toch net iets meer individuele kwaliteiten en ze konden het vrijdagavond ook vroeger afgemaakt hebben. Als ze een kloof van twee goals hebben, is het moeilijk om nog terug te keren. Maar als de kloof maar één goal blijft, is er altijd nog iets mogelijk.” zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Eigen spel

“Als Club Brugge op hun best zijn en hun kansen afmaken, dan zijn er weinig teams in België tegen hen opgewassen”, weet Vanhaezebrouck. “Maar als er - bijvoorbeeld zoals nu door de naweeën van corona - bij hen enkele jongens net niet top zijn of als het wat tegenzit, dan zijn er zeker mogelijkheden. Zoals we ook toonden in Brugge. Ik heb nu net als vorige keer echt wel het gevoel dat we er klaar voor zijn. Want je moet zelf in de eerste plaats ook gewoon goed zijn. Anders maak je tegen hen geen schijn van kans.", aldus de Gent-trainer.

Vanhaezebrouck wil vooral zijn ploeg niet meer zien wegzakken zoals dat in de tweede helft tijdens het bekerduel tegen Eupen het geval was.

Play-offs

De Buffalo's kunnen bij winst een gouden zaak doen met het oog op Play-off 2. Gent staat momenteel pas elfde in de stand op drie punten van Zulte Waregem dat de achtste plek in de stand bekleedt.