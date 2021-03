Dit moest de 39ste verjaardag van François Sterchele zijn en dat zijn OHL, Beerschot en Club Brugge niet vergeten

Het is al bijna dertien jaar geleden dat François Sterchele op veel te jonge leeftijd is heengegaan. De voetballer reed zoals bekend tegen een boom aan en overleefde de klap niet. Hij blijft wel leven in de harten van vele voetballiefhebbers en zijn voormalige clubs.

François Sterchele is geboren op 14 maart 1982 in Luik. Als hij nog onder ons was, zou hij dus vandaag zijn 39ste verjaardag kunnen vieren. Enkele van zijn ex-clubs staan op deze dag ook stil bij de verjaardag van Sterchele.

OHL is de ploeg waar hij zijn transfer naar het hoogste niveau versierde "Voor altijd in ons hart", staat op het Twitteraccount van de Leuvenaars te lezen, met een foto van Sterchele bij. De aanvaller speelde in 2004-2005 voor OHL in derde klasse en maakte in dat seizoen meer dan dertig doelpunten.

Een gelijkaardige post is te zien op het account van Beerschot, met het kenmerkende gebaar dat Sterchele altijd maakte na één van zijn doelpunten. Sterchele werd in 2007 topschutter van de competitie bij Germinal Beerschot. "Forever 26. For always in our hearts. Gelukkige verjaardag Swa", klinkt het.

Van daar ging het dan naar Club Brugge en het Jan Breydelstadion. Ook de blauw-zwarte familie denkt vandaag aan hem.