Fans van ploeg Benito Raman starten een petitie en willen ex-coach terug

Benito Raman en zijn ploegmaats beleven een absoluut horrorseizoen en het einde van de bodem lijkt nog niet bereikt. Schalke lijkt recht op de degradatie af te stevenen en heeft ook al verschillende trainerswissels achter de rug. Wie kan deze club uit het slop halen?

Heel wat supporters van Schalke 04 hebben alleszins een idee. Op internet is er een petitie opgestart om voormalig trainer Ralf Rangnick terug te halen naar de club. Die naam zit nog altijd in de harten van vele fans. In minder dan 24 uur werd de petitie al meer dan 23 000 keer ondertekend.

Rangnick is de man die de opmars van Leipzig in het Duitse voetbal mee inluidde. Hij heeft al twee passages achter de rug als trainer van Schalke 04. De 62-jarige Duitser was coach in Gelsenkirchen in 2004-2005 en 2011. Sinds 2019 is hij niet meer aan de slag als trainer.

Naar Schalke of de Mannschaft?

Het is geen utopie om te denken dat de fans van Schalke hun wens krijgen. Er doen geruchten de ronde dat Rangnick inderdaad met de rode lantaarn uit de Bundesliga gaat praten, al is zijn naam ook al in verband gebracht als mogelijke opvolger van Joachim Löw bij de Mannschaft.