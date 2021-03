19-jarige huurling duidelijk over Cercle: "Eerste doelstelling behoud realiseren, nadien terug naar Monaco"

Sinds januari speelt er bij Cercle Brugge een Servische verdediger die een prima tweede seizoensdeel afwerkt. Dat is Strahinja Pavlović, die gehuurd wordt van Monaco.

Dankzij zijn samenwerking met AS Monaco is Cercle Brugge wel vaker in staat om jonge talenten uit de Monegaskische spelersgroep te mogen verwelkomen. Dat was ook het geval met de 19-jarige verdediger Strahinja Pavlović.

Gescoord bij debuut

De Serviër bereikte in januari een overeenkomst met groen-zwart en is sindsdien uitgegroeid tot één van de patrons van de verdediging van Cercle. Sinds zijn aankomst in Brugge heeft hij nog geen match gemist. Hij wist ook zelf meteen een doelpuntje mee te pikken bij zijn debuut tegen Kortrijk.

Op de officiële site van Monaco komt Pavlović nog eens aan het woord en kondigt hij eigenlijk al zijn terugkeer aan. "De eerste doelstelling is het behoud realiseren met Cercle. Nadien keer ik terug naar Monaco in de hoop dat ik de kans zal krijgen om te spelen."