🎥 Union mocht na behalen van de titel een... 'aparte' trofee de lucht in steken: "Wat een lelijk ding"

De vreugde zal er bij Union niet minder door zijn na het behalen van de titel in 1B, wel zorgt de trofee die het mocht ontvangen voor enige discussie. Het ontwerp van die trofee is nogal... speciaal te noemen en kreeg niet overal bijval.

Op Twitter zijn er al heel wat mensen die hun mening over de trofee kwijt moesten na het bekijken van beelden van de titelviering van Union SG. "Wat een lelijk ding is dat", schreef een Anderlecht-supporter, die eraan toevoegde dat het schandalig was.

Iemand anders vroeg zich af of er ergens 'made in China' op staat. De prijs is kandidaat voor de lelijkste trofee in de geschiedenis van de sport, is ook een genoteerde mening. Weinig positieve commentaren dus over het cirkelvormige ding met onderaan 'Champions 2020-2021' in gegraveerd.

Eeeuhm iemand die trofee gezien in 1B. Wat een lelijk ding is dat zeg ... schandalig eigenlijk... 🤮🤮 #usgrwdm #union #prolaegue — rsca34sportingboy (@rsca34sporting1) March 13, 2021

Die trofee in 1B wat een schande is dat 😳 made in China #union #proleague #jpl — Jurgen Vertongen (@jurgenfcb) March 13, 2021

Dat moet de lelijkste trofee in de geschiedenis van de sport zijn.

Desalniettemin dik verdiend en mooi dat Union SG terug is op het hoogste niveau.

Leuk ook voor de stad Brussel dat het na vele jaren eindelijk terug een topploeg in de hoogste klasse van het voetbal heeft. https://t.co/fCrpsecJHw — Cédric (@cdrcdmts) March 14, 2021

Het is alleszins een groot verschil met de trofee die de vorige jaren in 1B werd uitgedeeld toen KV Mechelen en Beerschot kampioen speelden.