Krmencik bezorgt zichzelf vroeg verjaardagscadeau

Michael Krmencik werd deze winter bij PAOK gestald. Gisteren speelden ze tegen achtervolger Panathinaikos. Ondanks het 2-1 verlies van PAOK, kon Club Brugge-huurling toch zijn doelpuntje meepikken. Het was een vroeg verjaardagscadeau, want vandaag wordt de Tsjech 28 jaar.

Michael Krmencik nam het gisteren met PAOK op tegen Panathinaikos. Twintig minuten voor tijd mocht de Tsjechische spits invallen bij een 1-0 stand voor Panathinaikos. In minuut 82 leek de wedstrijd voorbij, want ze dikten de score aan tot 2-0. Twee minuten later kon Krmencik toch weer spanning in de wedstrijd brengen met een doelpunt, maar een gelijkmaker scoren lukte niet meer.

Het is de derde keer dat Krmencik weet te scoren voor de Griekse topclub. Zijn vorige doelpunt dateerde wel al van twee maanden geleden. Vandaag viert de Tsjechische spits zijn 28ste verjaardag, en zo bezorgde hij zichzelf gisteren een vroeg verjaardagscadeau.