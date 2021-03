Toch niet weer? Eden Hazard verschijnt niet op training bij Real Madrid

Dit weekend mocht Eden Hazard zich na een lange tijd opnieuw voetballer noemen, maar nauwelijks enkele dagen later stijgt de spanning weer bij de Koninklijke. Dinsdagavond speelt het de terugwedstrijd van de Champions League tegen Atalanta, maar opnieuw geen spoor van Hazard op training.

Zaterdag kreeg de aanvoerder van de Rode Duivels voor het eerst in een lange tijd weer speelminuten. Hij viel een kwartier voor het einde in en zag uiteindelijk Karim Benzema nog in extremis het winnende doelpunt maken.

Maar maandag verscheen hij niet op training. De rede van zijn afwezigheid is niet bekend, maar morgenavond staat het belangrijke Champions League-duel tegen Atalanta op het programma. Ze moeten een 0-1 voorsprong uit de heenronde zien te verdedigen. Toch niet meteen het moment om een training te laten schieten.

Eden Hazard sukkelt al heel lang met blessures bij Los Blancos. Hij was er zaterdag voor het eerst sinds 3 februari opnieuw bij. Voordien sukkelde hij met de enkel en stond hij een tijd aan de kant met verschillende spierblessures. Daarnaast raakte hij ook besmet met het coronavirus. De 30-jarige flankaanvaller kwam dit seizoen nog maar aan negen optredens.