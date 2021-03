Einde verhaal bij Club Brugge? 'Opnieuw Italiaanse interesse, deze keer vanuit de hoofdstad'

Club Brugge raast als een wervelwind door de competitie, maar het heeft ook al wat werk te maken van de toekomst. En daarbij horen ook enkele potentiële transfers, zoveel is duidelijk. Over eentje is alvast wat goed nieuws.

Zo is er de zaak van Karlo Letica. Hij wordt dit seizoen uitgeleend door Club Brugge aan Sampdoria, dat hem echter vooral als tweede doelman gebruikt.

Rome

En dus is de vraag of en wanneer Letica zijn kansen zal krijgen in Genua en of de club de aankoopoptie wel zal willen lichten.

Toch is er volgens diverse Italiaanse media licht aan het einde van de tunnel voor de Brugse doelman, want met name Lazio zou hem naar Rome willen halen.