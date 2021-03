Knowledge Musona had de held kunnen zijn: "Ik heb geen excuus" en "Met een bijna-goal kom je er niet"

Knowledge Musona had in de Beker van België de openingsgoal aan de voet, maar trapte uiteindelijk op de lat. Achteraf was hij dan ook zwaar ontgoocheld in wat er gebeurd was allemaal.

Iedereen zat diep bij KAS Eupen na de nederlaag in de Beker van België tegen Standard, maar Knowledge Musona misschien nog het meest van allemaal. Hij miste namelijk dé kans om zelf de score te openen, maar trapte oog in oog met doelman Bodart op de lat. "Die misser maakt het verschil misschien wel, want zo'n wedstrijd gaat over details. Dat ik bijna scoorde? Ja, bijna. Maar daarmee win je niets." "Ik heb geen enkel excuus om die kans te missen. Ik wilde echt héél graag een finale spelen en we hadden een kans. Nu moeten we alles zetten op de laatste vier matchen in de competitie en die echt proberen te winnen."