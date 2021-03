Net als tegen Club Brugge ook tegen Anderlecht spits er niet bij, maar deze keer véél minder doorslaggevend

Aanstaand weekend beginnen we er opnieuw aan in de Jupiler Pro League met een volledige speeldag en gaan we de laatste rechte lijn richting play-offs in. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Het duel tussen Anderlecht en Zulte Waregem kan een bepalend duel worden voor play-off 1 en play-off 2 in de eindafrekening. Bij Essevee moeten er door de regels van de Pro League alvast met zekerheid één speler missen in het Lotto Park. 126 speelminuten Antoine Colassin mag namelijk niet spelen tegen zijn moederclub, omdat paars-wit nog een deel van het loon van de aanvaller weet te bekostigen. Sinds hij bij Essevee speelt, moet Colassin het wel stellen met invalbeurten. Negen keer viel hij in, in totaal maakte hij nog geen doelpunten in 126 speelminuten. Dan was de afwezigheid van Jelle Vossen tegen Club Brugge toch iets meer van belang voor Francky Dury en zijn troepen.