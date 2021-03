Ceulemans over uitspraak Trond Sollied: "Iedereen mag zijn eigen mening hebben"

Hans Vanaken is al jaren een van de betere voetballers uit onze competitie. Trond Sollied begrijpt dan ook niet waarom Vanaken nog steeds in België voetbalt. Hij vindt Vanaken dan ook niet slechter dan Frenkie de Jong. Jan Ceulemans reageert op de uitspraak van Sollied.

Trond Sollied verkondigde bij Het Nieuwsblad dat hij niet begrijpt waarom Hans Vanaken nog niet bij een grotere club speelt. "Vanaken zou bij Barcelona moeten spelen. Is Frenkie de Jong beter dan Vanaken? Nee. Goals en assists, daarop selecteer je een speler", zei de ex-trainer van Club Brugge.

"Iedereen mag zijn mening hebben daarover", zegt Jan Ceulemans in een interview met Voetbalkrant. "Vanaken en de Jong zijn eigenlijk niet te vergelijken. Het zijn beide middenvelders, maar andere types. Vanaken is een van de betere, zo niet de beste voetballer van onze competitie. Of hij meteen zou kunnen spelen bij Barcelona, dat betwijfel ik", voegde Ceulemans er nog aan toe.

Goals en assists

Volgens Trond Sollied moet er gescout worden op basis van aantal gemaakte doelpunten en afgeleverde assists. We kunnen op dat vlak een de Jong niet vergelijken met Hans Vanaken. Vanaken speelt bij Club altijd als aanvallende middenvelder, terwijl de Jong eerder centraal op het middenveld of als verdedigende middenvelder fungeert.

In het seizoen 2018/19 zagen we Frenkie de Jong voor het laatst in de Nederlandse competitie. Met drie doelpunten en vier assists waren de statistieken van de Nederlander niet geweldig, maar wie zegt dat de Jong toen niet beter was dan Vanaken liegt. De Jong nam zijn ploeg op sleeptouw en zo behaalden ze de halve finale van de Champions League. Ondanks dat de Nederlandse middenvelder niet scoorde of geen assist gaf, was hij heel erg belangrijk voor de Amsterdammers. Als we puur naar de doelpunten en assists zouden kijken, moeten we Sollied wel gelijk geven, maar dat is niet de enige reden om een speler te kopen. Bij een ploeg als Barcelona moet je ook vista hebben, en de Jong kan ook beter verdedigen dan Vanaken.

De stap durven zetten

Dat Hans Vanaken inmiddels aan zijn zesde seizoen bezig is ligt niet enkel aan de scouts die hem niet zouden opmerken. Deze zomer werd hij in verband gebracht met West Ham, maar Club Brugge weigerde het bod van de Londense club. Ook Sevilla werd de zomer ervoor gelinkt aan de Belg, maar dat werd nooit concreet.

Het feit is dat Vanaken nooit zelf heeft aangedrongen om van club te veranderen. Hij ligt nog tot 2025 onder contract bij Club Brugge en zal dan 32 jaar zijn. Grote clubs geven tegenwoordig ook enkel nog groot geld uit aan jonge talenten, en dat is Hans Vanaken niet meer. Frenkie de Jong was nog maar 22 jaar toen Barcelona hem bij Ajax ging halen. De gedachte daarachter is dat ze er in eerste instantie vele jaren van kunnen genieten. Moest een aankoop van 22 jaar oud tegenvallen, kan je hem nog steeds een tijdje uitlenen om zijn marktwaarde niet te hard te doen dalen. Als je oudere spelers koopt, neem je een groter financiëel risico, en dat is waarom Vanaken nog steeds niet weg is bij Club Brugge.