UEFA ziet EK zonder supporters niet zitten: "Desnoods op minder locaties, maar met fans"

De Europese voetbalbond UEFA heeft de twaalf gastlanden van het EK opgedragen enkel te spelen met fans in de stadions.

UEFA wil absoluut dat tijdens het EK fans in het stadion aanwezig zijn. “We hebben diverse scenario’s, maar de optie om welke EK-wedstrijd dan ook in een leeg stadion te spelen is van tafel”, voorzitter Aleksander Ceferin aan Sky Sports.

Of dat op volle capaciteit is, is niet duidelijk. “Ieder gastland moet garanderen dat er fans kunnen zijn bij hun wedstrijden. Het ideale scenario is twaalf landen, maar als dat niet mogelijk is, dan spelen we in tien of elf landen.”

Begin april wil UEFA weten hoeveel toeschouwers er in elk stadion toegelaten worden. Op 19 april overlegd het bestuur van de UEFA over de kwestie. Het EK was normaal voor 2020 gepland, maar werd door de coronacrisis verschoven naar 2021.