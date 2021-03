Selim Amallah wil voor de supporters het seizoen alsnog in schoonheid afsluiten: "We beloven hen de Beker van België mee naar huis te brengen!"

Standard staat na dertig speeldagen amper op de twaalfde plaats in de competitie. Deelname aan de play-offs is met nog maar vier speeldagen te gaan hoogst onzeker voor de Rouches. Het winnen van de Croky Cup lijkt dus de makkelijkste manier om hun seizoen alsnog te redden.

24 april wordt een heel belangrijke dag voor Standard. Dan speelt het de finale van de Croky Cup tegen KRC Genk en krijgt het de uitgelezen kans om hun zwakke seizoen alsnog te redden aangezien nu ook kwalificatie voor de play-offs moeilijk dreigt te worden.

Supporters

Selim Amallah, uitgerekend de man die de Rouches richting de bekerfinale knalde met een knap doelpunt tegen Eupen, sprak in het programma Le Talk RSCL over hoe de supporters van Standard hem blijven motiveren. "Hoe kun je niet van de Standard-fans houden? We weten allemaal dat zij de beste fans van België zijn, en ze zijn zelfs bekend in Europa! Zonder hen in het stadion, is het echt niet hetzelfde. Spelen in een leeg stadion is erg ingewikkeld, het is zelfs triest. Het is erg moeilijk om plezier te hebben in deze omstandigheden...", klinkt het bij de 24-jarige middenvelder.

Amallah beseft als de beste dat ook de fans hebben afgezien dit seizoen: "Ondanks de slechte resultaten die we hebben gehad, staan de fans nog steeds achter ons. We danken hen voor hun steun en we beloven hen de Beker van België mee naar huis te brengen!"

Statistieken

Ondanks de zwakke prestaties van het team doet Amallah het zelf eigenlijk behoorlijk goed."Statistisch gezien is dit mijn beste seizoen", klinkt het bij de Marrokaan. Hij was dit seizoen reeds goed voor 11 doelpunten en 4 assists in 28 wedstrijden over alle competities.

Slaagt hij er met Standard in om de Croky Cup te winnen en zo Europa in te gaan?