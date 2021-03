Van Veldhoven verkozen boven Anderlecht-bestuurder Donvil: "1B niet richting faillissement of overname duwen"

Harm van Veldhoven heeft zijn nieuwe rol als voorzitter van Lommel SK omarmd en mag nu ook zetelen in de Raad van Bestuur van de Pro League. Dinsdag haalde hij het verrassend met grote voorsprong van Anderlecht-CEO Jos Donvil. Van Veldhoven concentreert zich op de toekomst van 1B.

Gisteren werd duidelijk dat er nog veel discussie is over de tweede hoogste profreeks. “We moeten met het Belgisch voetbal een nieuwe richting uitstippelen. Die balans was zoek. Ik hoop daarbij mijn zegje te doen en het voetbal een gezicht te geven. 1B moet met respect benaderd worden en er moet een langetermijnvisie neergelegd worden", zegt hij in HBvL.

"Een BeNeLiga ligt op tafel, maar 1B-clubs moeten ook een toekomstvisie krijgen en niet richting een faillissement of buitenlandse overname geduwd worden. In eerste instantie is het nu belangrijk dat alle voorstellen in de juiste richting evolueren. Ik zal door mijn verkiezing ook actief deelnemen aan de gesprekken."