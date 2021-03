Een extra statistiek om De Bruyne zijn status als beste middenvelder van de Premier League in de verf te zetten

De Bruyne scoorde daarmee zijn 25ste goal voor City van buiten de zestien. Geen enkele speler doet beter sinds hij in 2015 voor de club uit Manchester tekende.

Het doelpunt van De Bruyne was ook het 100ste voor City dit seizoen in alle competities. De Bruyne was daarin goed voor 16 assists en 6 doelpunten. Niet slecht als je weet dat hij ook 14 matchen miste door rust en blessures.

25 - Kevin De Bruyne has scored 25 goals from outside the box in all competitions for Manchester City, the most of any Premier League since he joined the club. Thunderous. pic.twitter.com/RMVhAUqM9e