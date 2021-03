'Engelse grootmacht denkt aan Sander Berge om ervaren pion te vervangen'

Sander Berge krijgt deze zomer de kans om een absolute droomtransfer te maken. Liverpool FC heeft de voormalige middenvelder van KRC Genk namelijk op de radar staan.

Sheffield United staat momenteel op de allerlaatste plaats in de Premier League. Geen kat gelooft nog in de kansen van the Blades om zich alsnog te handhaven. En dus komen de sterkhouder automatisch in het vizier van geïnteresseerde clubs.

Sander Berge is zo’n speler die deze zomer zo goed als zeker zal vertrekken. Eurosport weet dat de voormalige middenvelder van KRC Genk op de verlanglijst van Liverpool FC staat. Hij moet op Anfield Road Georginio Wijnaldum doen vergeten.