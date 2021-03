Uitspraak Louwagie zet kwaad bloed bij Cercle, tegenstander dit weekend: "Hoogmoed komt ten val"

Michel Louwagie zorgde gisteren zelf voor commotie door een nogal ongelukkige uitspraak te doen voor de start van de Algemene Vergadering van de Pro League. Ook bij Cercle Brugge, tegenstander dit weekend, heeft dat kwaad bloed gezet.

Louwagie kreeg de vraag of het wel nut had om acht beloftenploegen in 1B te zetten. Zijn antwoord viel niet in goede aarde bij heel wat profclubs: "Wat is het nut van de beloftenploegen van Monaco, Brighton en Leicester in 1A?", stelde hij, verwijzend naar Cercle Brugge, Union en OHL.

Vincent Goemaere, voorzitter van Cercle, reageerde dan ook op Twitter: "Hoogmoed komt voor de val, beste Michel", klinkt het. De motivatie bij de Vereniging zullen we dit weekend ook al niet in twijfel moeten trekken.