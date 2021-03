Cercle Brugge verrast over berichtgeving rond BeNeLiga: "Geen akkoord, noch beslissing, over de invoering van de competitie gevonden"

De Beneliga zorgt plots opnieuw voor voldoende gespreksstof. Een eventuele samensmelting met onze noorderburen ligt al enkele jaren op tafel, maar Cercle Brugge reageert nu op de berichtgeving van afgelopen dagen.

De Pro League deelde namelijk dinsdag via een persbericht mee dat er een unaniem principeakkoord werd gevonden over de ambities voor het Belgisch voetbal. Is de Beneliga dan echt op komst?

In Nederland waren ze alvast niet laaiend enthousiast. Ook in eigen land komt er nu een tegenreactie. Cercle Brugge reageerde alvast via de officiële kanalen: “Op de Algemene Vergadering van 16/03/2021 was er geen akkoord, noch beslissing, over de invoering van een Beneliga. Wel werd er een akkoord gesloten om een inhoudelijk voorstel rond de organisatie van een Beneliga voor te bereiden en voor te stellen aan de Algemene Vergadering. Cercle Brugge roept op om een correcte werkwijze te respecteren en betreurt elke misleidende communicatie over de denkpiste die op tafel ligt.”

De Vereniging is één van de ploegen die bij een mogelijke samensmelting naast de boot dreigt te vallen. Via deze communicatie lijkt het meteen duidelijk dat ze geen voorstander zijn van het nieuwe format. Voorzitter Vincent Goemaere kreeg het eerder deze week rond het debat van belofteploegen in 1B aan de stok met Michel Louwagie (voorzitter KAA Gent), hij verwees namelijk naar de AS Monaco-beloften bij Cercle Brugge.