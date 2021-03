Chaos in de Jupiler Pro League op komst? Training gaat niet door, ploeg vraagt om officieel uitstel van wedstrijd na corona-uitbraak

In de Jupiler Pro League zijn er nog vier speeldagen te spelen en dan is het verdict over de reguliere competitie gevallen. Al blijft het coronavirus voorlopig toch nog wat roet in het eten strooien.

Zo is er de wedstrijd tussen Beerschot en Charleroi van aankomende zaterdagavond (20.45 uur), die mogelijk niet zal plaatsvinden. Bij de Zebra's waart het coronavirus namelijk rond. Woensdagavond bleek dat er nog eens vier spelers extra positief hebben getest. Uitstel? Lukasz Teodorczyk, Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei en Ognjen Vranjes krijgen het 'gezelschap' van Guillaume Gillet, Gjoko Zajkov, Marco Ilaimaharitra en Joachim Imbrechts. Daarmee zijn er nu meer dan zeven positieve gevallen bij de Carolo's, die hun training van donderdag hebben afgelast en een verzoek hebben gestuurd naar de Pro League om de match tegen Beerschot te laten uitstellen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Beerschot - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (20/03).