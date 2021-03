Financieel journalist laat zich duidelijk uit over beursgang Club Brugge: "Dan is dit misschien niet het aangewezen aandeel"

Club Brugge trekt de beurs op en gaat vanaf volgende week 30% van zijn aandelen te koop aanbieden. Paul D'Hoore heeft zich uitgelaten over de zaak.

"Dit is iets helemaal anders dan een aandeel van pakweg een brouwerij, waarbij je weet wat ze vorig jaar verkocht hebben en wat de verwachtingen zijn als de horeca opnieuw open gaat", aldus D'Hoore tegen VTM.

Emotie-aandeel

"Dat is relatief voorspelbaar allemaal, wat in voetbal niet zo is. Een paar weken geleden zat Club Brugge nog in de Europa League en de Beker van België, nu is dat niet meer zo."

Slotsom: "Ben je een belegger en zoek je rendement? Dan is dit misschien niet echt het aangewezen aandeel. Dit is meer een emotie-aandeel."