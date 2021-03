KRC Genk rekent op dezelfde 22 namen voor clash tegen Standard

KRC Genk bulkt na vier zeges op een rij van het vertrouwen. Ze hopen alvast een eerste mentale tik uit te delen aan hun bekertegenstander van binnenkort. Vrijdagavond komt namelijk Standard, die andere finalist, op bezoek.

De Limburgers zullen in eigen huis proberen om hun positie in het klassement te verstevigen. Daarbij rekenen ze op dezelfde 22 namen als voor de bekeroverwinning tegen Anderlecht. Enkel Jere Uronen, Bryan Limbombe en Tobe Leysen blijven door hun positieve coronatest nog een tijdje in zelfisolatie. Ook Dries Wouters recupereert momenteel van zijn kuitblessure en komt niet in actie.

KRC Genk staat in de stand op een derde plaats en kan dit weekend zelfs een gouden zaak doen. Met een overwinning kunnen ze profiteren van eventueel puntenverlies bij de concurrenten. Competitieleider Club Brugge ontvangt namelijk in eigen huis nummer twee Antwerp.