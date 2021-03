Pogba geeft AC Milan een koude douche, ook Ajax, Slavia Praag en Villarreal bekeren door

De wedstrijden van 21u in de Europa League zijn zojuist afgefloten. Ajax, Manchester United, Villarreal en Slavia Praag gaan door naar de kwartfinales. AC Milan, Dynamo Kiev, Rangers en Young Boys Bern sneuvelen in de achtste finales.

Ajax nam het vandaag op tegen Young Boys Bern. In de heenwedstrijd wisten de Amsterdammers met 3-0 te winnen, maar de Young Boys weigerden zich gewonnen te geven. Op hun kunstgras wouden ze kost wat kost winnen, maar dat lukte niet. Ajax domineerde en won met 0-2 na doelpunten van Neres en Tadic.

Neres heeft er al moeilijkere gemaakt in zijn carrière! 🤙🔝 pic.twitter.com/YaFlbOdCdA — Play Sports (@playsports) March 18, 2021

Villarreal ontving in eigen huis Dinamo Kiev. Kiev had in de vorige ronde Club Brugge uitgeschakeld, maar bleek een paar maatjes te klein te zijn voor de Spaanse ploeg. Met 0-2 en 2-0 zeges voor Villarreal bekeren ze rustig verder richting de kwartfinales. Vandaag kwamen beide doelpunten van Gerard Moreno.

De wedstrijd Rangers - Slavia Praag werd gedomineerd door twee ex-Anderlechtspelers. In de eerste helft zette Olayinka de Tsjechen op voorsprong. In de tweede helft pakte de voormalige aanvaller van Anderlecht, Kemar Roofe, een rode kaart voor een karatetrap tegen het hoofd van de doelman van Slavia Praag. Ook Leon Balogun pakte rood. De Rangers hadden met 9 tegen 11 niet veel meer te hopen. Ex-Anderlecht middenvelder Nicolae Stanciu (ooit de duurste aankoop van Anderlecht ooit) maakte de 0-2. Ook de ploeg die Antwerp uitschakelde is er dus aan voor de moeite.

Rangers' Kemar Roofe was sent off for this challenge



Goalkeeper Ondrej Kolar had to be stretchered off pic.twitter.com/EOTF3nONb6 — Goal (@goal) March 18, 2021

Het kostte Manchester United bloed zweet en tranen, maar het is hen gelukt om AC Milan uit te schakelen. Pas in de tweede helft mocht Paul Pogba van de bank komen, en hij bedankte al na drie minuten met een knap doelpunt. Bij de Milanezen stond Saelemaekers 90 minuten op het veld. Invaller Zlatan Ibrahimovic had nog een grote kopbalkanskans, maar de Zweed wist niet te scoren.