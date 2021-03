Manchester United staat vanavond voor belangrijke confrontatie met AC Milan: "Ons doel? De Europa League winnen!"

Manchester United staat vanavond voor een belangrijk duel in de Europa League. De Engelse topclub neemt het op tegen AC Milan. In de heenwedstrijd eindigde de wedstrijd op 1-1 dankzij een doelpunt Kjaer in het absolute slot.

Manchester United is terug in de Europa League en zal ten minste één keer moeten scoren om AC Milan te verslaan. De Italiaanse club kon vorige week op Old Trafford namelijk op het nippertje gelijkspelen. Toch is er niets veranderd aan het doel van Mancheser United. "We willen de Europa League winnen," vertelde Marcus Rashford woensdag aan de verslaggevers. "Elk ander resultaat dan een eindoverwinning zal niet goed genoeg voor ons zijn. We zullen donderdagavond van de Rossoneri moeten zien af te komen," voegde de aanvaller eraan toe.





Volg AC Milan - Manchester United live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.