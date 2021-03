Aderlating voor Anderlecht met het oog op de belangrijke wedstrijd tegen Zulte Waregem: verdediger ziek, twee à drie spelers twijfelachtig

Anderlecht neemt het dit weekend in de Jupiler Pro League op tegen Zulte Waregem. Vincent Kompany zal niet kunnen rekenen op Kemar Lawrence, want de verdediger is ziek. Er zijn ook twee à drie spelers twijfelachtig.

Er staat voor Anderlecht nog heel wat op het spel in de Jupiler Pro League. De club staat op de vijfde plaats met even veel punten als KV Oostende, de nummer vier in het klassement. De punten zijn dus broodnodig als Anderlecht nog aanspraak wil maken op play-off 1.

Vincent Kompany heeft echter slecht nieuws gekregen voor dit weekend, want Kemar Lawrence is er niet bij. De verdediger is ziek en mist zo de thuiswedstrijd op zondag tegen Zulte Waregem. Er zouden ook twee of drie spelers twijfelachtig zijn na contact op training.